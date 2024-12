Noua fabrica de explozibili din Brasov, aprobata. Locatia va fi la Victoria, 72 de milioane de lei pentru exproprieri

Guvernul a aprobat miercuri, 4 decembrie, locatia unde va fi construita cea mai mare fabrica de pulberi din Europa, respectiv in orasul Victoria, judetul Brasov.Cea mai mare fabrica de pulberi din Europa va fi construita in acelasi loc in care au fost infiintate in anii 1940 fabricile Ucea, actuala Pirochim Victoria SA, care produce pulberi piroxilinice cu simpla si multipla baza pentru munitia de infanterie si artilerie."A fost aprobat amplasamentul acestei lucrari si au fost asigurate ... citește toată știrea