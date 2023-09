Dupa ce in aceasta toamna a receptionat lucrarile la noua gradinita din cartierul Tractorul, Primaria Brasov a incheiat si procedurile birocratice prin care a fost reglementata situatia juridica a cladirii.Astfel, in prima faza, imobilul a fost inscris in cartea funciara, apoi, municipalitatea brasoveana a inceput demersurile pentru darea in administrare a noii cladiri catre Gradinita nr. 35 (cu sediul pe strada Bronzului). Aceasta etapa se va finaliza in 28 septembrie, dupa aprobarea unei ... citeste toata stirea