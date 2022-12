Noua lege a pensiilor va fi amanata din nou prin OUG si se va aplica abia din 2024

Noua lege a pensiilor publice se va aplica abia de la 1 ianuarie 2024, conform unui proiect de OUG initiat marti, 29 noiembrie, de Ministerul Finantelor.Momentul in care Legea 127/2019 privind sistemul public de pensii va intra in vigoare va fi amanat din nou, conform proiectului de OUG. Legea aparuta in 2019 ar fi trebuit sa se aplice incepand cu data de 1 septembrie 2021, moment la care actuala lege a pensiilor publice (Legea 263/2010) urma sa fie abrogata. Insa termenul a fost amanat intai ... citeste toata stirea