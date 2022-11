Noul director al Fiscul brasovean, prima intalnire cu contabilii

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice (DGRFP) Brasov are un nou director general. Dupa iesirea la pensie a lui Vasile Tibre, functia este ocupata de Mihai-Adrian Harlab. Abia instalat, noul director a participat la o intalnire cu reprezentantii Corpului Expertilor Contabili sI Contabililor Autorizati (CECCAR) Brasov, in care a explicat modificarile prevazute de Ordonanta de Guvern numarul 16 din 2022. Primele noutati au fost cele legate de impozitul pe salarii, care vor intra in ... citeste toata stirea