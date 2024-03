Noul Duster: 18.800 - 28.800 euro

Prezentata la finalul anului trecut, noua generatie a SUV-ului Duster a ajuns, in final, la vanzare in Romania. Incepand cu miercuri, 20 martie 2024, noua generatie Dacia Duster poate fi comandata la preturi ce incep de la 18.800 de euro pentru versiunea de baza. Initial, Dacia a deschis o lista de precomenzi pentru 200 de unitati, dar acum doritorii isi pot configura si comanda oficial noul Duster.Noua Dacia Duster va fi disponibila in 4 niveluri de echipare: Essential, Expression, Journey ... citește toată știrea