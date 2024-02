Noul garaj RATBV, la 10%

Incepute in luna noiembrie a anului trecut, lucrarile la noul garaj al RATBV de pe strada Harmanului din Brasov au fost finalizate in proportie de 10%, iar reprezentantii constructorului au anuntat ca in vara va fi gata prima etapa.Aceasta investitie include un garaj pentru 157 de autobuze si cladirile pentru asigurarea mentenantei parcului auto. Cladirile vor fi acoperite cu panouri fotovoltaice, iar fiecare loc de parcare va fi dotat cu statie de incarcare a autobuzelor.Stadiul lucrarilor ... citește toată știrea