Noul Kaufland din Avantgarden, in analiza Comisiei de Urbanism

Retailerul german Kaufland continua procedurile pentru a construi un hipermarket in vecinatatea cartierului Avantgarden. Conceptul arhitectural al noului magazin ar urma sa fie analizat de catre Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului si Urbanism din cadrul Primariei Brasov in sedinta de luni, 1 iulie.Hipermarketul din zona Avantgarden ar urma sa fie ridicat pe strada Institutului, in cadrul noului ansamblu rezidential West Garden Brasov. Compania de dezvoltare imobiliara este controlata ... citește toată știrea