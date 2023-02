Noul mall de la Fartec: ce retaileri si-au anuntat deschiderea de magazine

Retailerul de articole sportive Sportisimo si pet-shop-ul Fressnapf vor deschide primele unitati din oras in Brasov Retail Park, aflat in constructie pe fosta platforma Fartec.Fressnapf, care a ajuns la 17 unitati in tara dupa preluarea Super Zoo, va fi prezent pentru prima data in judetul Brasov, in timp ce retailerul ceh Sportisimo are un magazin in judet, la Fagaras.Vor mai deschide magazine in noul parc de retail si polonezii de la Smyk (prezenti si in AFI), Sinsay, Jysk (care mai are o ... citeste toata stirea