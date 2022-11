Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a transmis un avertisment, luni, 14 noiembrie, in privinta preturilor la energie. "Nu e de gluma", spune seful bancii centrale, subliniind ca majorarile de tarife la gaze naturale si electricitate genereaza rapid un efect in lant. "Mai multe efecte ale majorarii preturilor la energie, titei asupra altor produse, m-am exprimat in fata dumneavoastra la inceputul anului. Cu preturile la energie nu e de gluma, pentru ca se duc repede in alte preturi, sunt componenta ... citeste toata stirea