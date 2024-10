Nu-i prost cine cere. Asa se stabilesc preturile in Poiana Brasov

De Craciun si Revelion preturile bubuie in destinatiile turistice consacrate din Romania. Explicatia a fost oferita de Alin Burcea, presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT)."Au inceput rezervarile pentru Craciun si Revelion. Numai Bucurestiul are 3 milioane si ceva de locuitori. Valea Prahovei are, sa zicem, 60.000 de locuri pentru Revelion. Se vand sau nu? Evident ca da! Am vazut comentarii referitoare la tarifele foarte mari de cazare din Poiana Brasov. Toata lumea ... citește toată știrea