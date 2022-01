Nu ne vom vaccina din 4 in 4 luni

In Romania nu se discuta despre a patra doza de vaccin anti-COVID-19 si nu vom ajunge la situatia in care sa ne vaccinam la fiecare patru luni, iar masurile actuale sunt temporare si vor dura pana ce boala produsa de noul coronavirus se va transforma in una endemica, cum este gripa sezoniera, insa este prea devreme sa spunem cand va fi acest moment, a declarat seful DSU, Raed Arafat, la B1 TV.Intrebat daca suntem am fi in siguranta in cazul in care ne-am vaccinat la patru luni, avand in ... citeste toata stirea