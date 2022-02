Numarul bugetarilor a crescut cu 13.035 in anul 2021

Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era in decembrie 2021 de 1.262.318, potrivit datelor Ministerului Finantelor, citate de Agerpres.In luna ianuarie 2021, numarul posturilor de bugetari era de 1.249.283, ceea ce inseamna o crestere pe parcursul anului cu 13.035 posturi.Fata de noiembrie, in decembrie 2021 erau angajati cu 3.508 mai multi bugetari.Din totalul bugetarilor, 63,9 sunt angajati in administratia publica centrala, conform datelor ... citeste toata stirea