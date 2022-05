Numarul de salariati din judet continua sa creasca

Efectivul salariatilor la sfarsitul lunii martie 2022 a fost in judetul Brasov de 194.976 de persoane. Acesta a crescut cu 751 de persoane comparativ cu luna anterioara, si cu 4.955 de persoane comparativ cu luna corespunzatoare a anului precedent, dupa cum informeaza Directia Judeteana de Statistica Brasov. In luna martie 2022, judetul Brasov s-a mentinut pe locul al patrulea in tara, daca luam in considerare numarul total al salariatilor, dupa Municipiul Bucuresti si judetele Cluj si Timis. ... citeste toata stirea