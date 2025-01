Numerosi antreprenori nu vor face investitii in acest an, in contextul provocarilor fiscale

Totodata, doi din trei antreprenori spun ca nu vor deschide noi linii de business si investitii anul acesta, arata un barometru de opinie in randul investitorilor.56% dintre respondenti vor miza, in 2025, pe restructurarea si optimizarea operatiunilor financiare, in tentativa de a se adapta la situatia economica fragila, generata de efectele scaderii vanzarilor, amplificarii blocajului financiar si ... citește toată știrea