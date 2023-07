McDonald's aduce o inovare neasteptata a meniului, lansand un pachet pentru nunta, cu burgeri si nuggets, scrie The Sun. Noul meniu de nunta a fost lansat deocamdata in Jakarta, Indonezia, dar ar putea fi extins in intreaga lume daca va avea succes.La un pret pornind de la 185 de lire sterline (205 euro), McDonald's a lansat serviciul de catering pentru tinerii care se casatoresc si fac nunta. Astfel, mirii si invitatii lor au diferite optiuni pentru meniul de nunta. Acesta poate include 100 ... citeste toata stirea