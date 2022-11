O companie aeriana din Ungaria are in vizor Brasovul

Compania maghiara Aeroexpress Regional va continua sa opereze zboruri comerciale regulate spre Cluj Napoca si are si Brasovul in vizor. Aeroexpress Regional va relua la jumatatea lunii decembrie 2022 zborurile comerciale regulate dintre capitala Ungariei si aeroportul din Cluj Napoca. Aceasta a operat in perioada 5 septembrie - 9 noiembrie 2022 intre Budapesta si Cluj Napoca si din Debretin spre Cluj Napoca si Targu Mures. "In cele doua luni am putut sa ne convingem ca lansarea zborurilor catre ... citeste toata stirea