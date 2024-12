O decizie pregatita pentru votul CL: fara aparthoteluri in Poiana Brasov

Membrii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism au discutat in sedinta de joi, 12 decembrie, posibilitatea interzicerii construirii unor aparthoteluri in Poiana Brasov, avand in vedere ca, in general, serviciile oferite de acestea nu acopera decat zona de cazare, nu si celelalte servicii oferite de hotelurile clasice. O astfel de decizie ar trebui transpusa intr-o hotarare de Consiliu Local in urmatoarea perioada.Aparthotelul inseamna de fapt o incrucisare intre un apartament ... citește toată știrea