O firma brasoveana va reconstrui podul de pe DN1, de la Azuga

Constructorul brasovean Gott Strasse a depus singura oferta la contractul CNAIR de 19 milioane de lei pentru reparatii capitale la Podul Azuga pe DN 1 Valea Prahovei. Firma Gott Strasse a fost infiintata in urma cu 13 ani, a raportat 61 de angajati in 2023 si o cifra de afaceri de aproape 90 milioane lei. Perfect Consult Europe asigura serviciile de inginerie si consultanta tehnica.Podul in bolta de pe DN 1, la km 133+941, este amplasat peste raul Prahova, in apropierea localitatii Azuga. ... citește toată știrea