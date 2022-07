O gala de excelenta, intr-o locatie de excelenta

Pentru prima data, Gala Excelentei in Afaceri se va desfasura pe Aeroportul International Brasov - Ghimbav. "Premiem leadership-ul autentic in comunitatea brasoveana de business!", este deviza sub care se desfasoara gala din acest an, programata pentru 7 iulie, ora 19.00. CCI anunta "un eveniment de elita al societatilor comerciale brasovene care au inregistrat cele mai bune rezultate economico-financiare pe parcursul ultimilor 31 de ani. Formatul editiei din acest an va fi unul dinamic, de o ... citeste toata stirea