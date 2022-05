O noua campanie de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice in Brasov. Actiunea este organizata de Primaria Brasov, ADI ISO Mediu si Eco Civica Center

In perioada 7 - 8 mai, brasovenii sunt asteptati sa scape de deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), in cadrul campaniei "Brasovul recicleaza". In cadrul acestei campanii, fiecare persoana care va preda deseuri electrice de dimensiuni mici si medii va fi inscrisa la tombola cu premii, iar cei care predau deseuri electrice voluminoase vor fi premiati.La fel ca la actiunile din anii trecuti, locuitorii orasului Brasov vor avea la dispozitie 16 puncte de colectare, la care vor ... citeste toata stirea