O noua editie a programului de titluri de stat Fidelis. Donatorii de sange beneficiaza de dobanzi mai mari

Incepe prima editie a programului de titluri de stat Fidelis din 2024, iar donatorii de sange beneficiaza de dobanzi mai mari.Ministerul Finantelor lanseaza, miercuri, 21 februarie, prima editie a programului de titluri de stat Fidelis din 2024. Se pot cumpara titluri in lei si euro cu scadente cuprinse intre 1 si 5 ani.Pentru titlurile de stat cu scadenta la un an, dobanda este de 6%, iar pentru cele in euro tot cu scadenta la un an dobanda este de 4%. Donatorii de sange beneficiaza de ... citește toată știrea