O noua fabrica de piese auto in Brasov. Actionariat din Danemarca, sefi recrutati cu "vechime de Brasov"

Compania daneza Sekura Cabins, specializata in productia de cabine destinate vehiculelor industriale si agricole, pregateste fabricarea in Romania, la Brasov, de piese si accesorii destinate autovehiculor si motoarelor.Danezii au infiintat in luna mai a acestui an o firma cu sediu pe strada Cavalului, in Brasov, iar obiectul de activitate este "fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule", potrivit informatiilor publicate de platforma Termene,