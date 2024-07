O noua lege: dopul legat de sticla

Incepand din 3 iulie 2024, toate capacele petru recipiente PET trebuie sa fie atasate de respectivul recipient pentru ca produsul sa poata fi comercializat in conditii legale. Intra in vigoare prevederile unei Directive Europene in domeniu (2019/904), transpuse si in legislatia locala."Noua regula se aplica recipientelor pentru bauturi cu o capacitate de pana la 3 litri, inclusiv ambalajelor de bauturi compozite utilizate pentru a contine lichide, cum ar fi sticlele pentru bauturi, inclusiv ... citește toată știrea