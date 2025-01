O noua statie de asfalt la marginea Brasovului

Compania Fincodrum a initiat inca de acum patru ani demersuri pentru a-si amenaja o noua statie de asfalt, dupa ce statia existenta in municipiul Brasov a fost inchisa, fiind intr-o zona locuita, respectiv in Bartolomeu. Astfel, in 2021, a demarat intocmirea Planului Urbanistic Zonal aferent constructiei unei astfel de statii pe strada Rampei din Sacele, respectiv pe strada ce face legatura cu groapa de gunoi si unde mai sunt statii de betoane sau asfalt ale altor constructori.Acum, Fincodrum ... citește toată știrea