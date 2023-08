Ministerul Finantelor scoate la vanzare o noua transa de titluri de stat Tezaur, care au o dobanda de 6,3% pe un an si 7,2% pentru titlurile pe 3 ani.Romanii pot achizitiona, de miercuri, noi titluri de stat Tezaur, cu maturitati de 1 an si 3 ani, cu dobanzi anuale de 6,30% si, respectiv, 7,20%, a anuntat Ministerul Finantelor, potrivit Agerpres.Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata."Fiecare emisiune de titluri de stat pe care o punem la ... citeste toata stirea