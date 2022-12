O specialista in energie din Brasov, speaker la FEL Romania

Future Energy Leaders (FEL) Romania, programul de tineret al Comitetului National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), a organizat astazi cea de a III-a editie a conferintei "Femei in energie", la Palatul Parlamentului.In cadrul evenimentului, desfasurat sub inaltul patronaj al Camerei Deputatilor - Comisia pentru Industrii si Servicii, doamne de succes au discutat despre tranzitia energetica si despre importanta diversitatii in sectorul energetic.Tranzitia energetica este un ... citeste toata stirea