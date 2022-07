Obligati la impozit din iulie 2022: Netflix, HBO GO, Amazon Prime Video, Voyo

Furnizorii de servicii media audiovizuale la cerere, adica Netflix, HBO GO, Amazon Prime Video sau Voyo vor fi obligati sa plateasca impozit pentru veniturile obtinute de la utilizatorii romani, incepand cu luna iulie 2022 - Mai este cunoscuta si ca "Taxa Netflix".Legea care instituie aceasta obligatie a fost adoptata recent de Parlamentul Romaniei si a intrat in vigoare in data de 3 iulie, arata o opinie semnata de Ana Petrescu-Mujdei, Manager Senior, Deloitte Romania.Taxa a fost mentinuta ... citeste toata stirea