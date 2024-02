Obligatoriu la Brasov: iarba pe bloc

Primaria Brasov a pregatit o Strategie verde a Brasovului, document in care sunt incluse o serie de masuri privind amenajarea parcurilor, giratoriilor, dar include si masuri ce vizeaza cladirile. Mai exact, in proiectul strategiei, lansat in dezbatere publica de municipalitatea brasoveana exista un capitol ce se refera la acoperisurile verzi, in care sunt propuse inclusiv obligatii pentru proprietarii unor imobile.Astfel, in strategie, publicata pe site-ul primariei, se arata ca acoperisurile ... citește toată știrea