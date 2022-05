"Ocolitoarea DN1" din Fagaras, aproape gata

Inceputa in toamna anului 2019, reabilitatea si modernizarea "drumului de sub munte" (format din DJ 104 A, DJ 105 C si DJ 105 P) a intrat in linie dreapta, iar administratia judeteana brasoveana estimeaza ca lucrarile vor fi gata in cursul acestui an. Artera strabate localitatile Sinca Veche, Sercaita, Bucium, Margineni, Sebes, Recea, Gura Vaii, Lisa, Sambata de Sus, Dragus, Vistea de Sus, Victoria si Ucea de Sus si asigura accesul la mai multe obiective turistice. De asemenea, cand este ... citeste toata stirea