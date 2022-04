Oficial: Profesorii primesc vouchere de vacanta in valoare de 1.450 de lei

Profesorii si angajatii din sistemul de invatamant de stat vor primi vouchere de vacanta in valoare de 1.450 de lei pentru 2022. Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial.Potrivit documentului, aceste vouchere vor fi emise doar pe suport electronic si vor fi valabile un an de la data alimentarii.Ordinul stabileste modalitatea de acordare a vouchere lor de vacanta in anul 2022 in unitatile/institutiile de invatamant de stat, Ministerul Educatiei si alte institutii ... citeste toata stirea