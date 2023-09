Salariul minim va creste incepand cu 1 octombrie 2023, a decis joi Guvernul in sedinta, la scurt timp dupa fiind publicata in Monitor si hotararea de Guvern.Majorarea de 10% va beneficia unui numar de 1.867.000 de salariati, angajati preponderent in sectoarele transporturi, comert si in randul intreprinderilor mici si mijlocii. Masura adoptata nu se aplica salariatilor din agricultura si industrie alimentara, pentru aceste categorii aplicandu-se deocamdata salariul minim brut de ... citeste toata stirea