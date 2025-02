Olandezii isi aduc magazinele cu discount in Romania

Lantul olandez de magazine cu discount Action, care vinde produse la pret redus, atat alimentare, cat si nealimentare (similar cu lantul germanilor de la Lidl), a intrat in Romania. Compania a inceput acum procesul de recrutare, deocamdata, pentru zonele Bucuresti si Cluj, insa retailer-ul are in plan extinderea si in alte orase mari din tara.Lansat in 1993, lantul a ajuns astazi la peste 2.500 de magazine in Tarile de Jos, Belgia, ... citește toată știrea