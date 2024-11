Olandezii, la "viza de Brasov". Hotelul pe care vor sa-l faca pe locul fostei case a industriasului brasovean Martin Copony, in analiza specialistilor in urbanism

Una dintre casele parasite de pe Sirul Livezii din Brasov a fost cumparata in urma cu mai multi ani de catre doi cetateni olandezi, care si-au manifestat intentia de a transforma in totalitate locul, tinand cont ca imobilul s-a tot degradat. Este vorba de Lanen Johannes Baptist Jacobus Maria si Van Dijk Jacob Maria, acesta din urma fiind recunoscut pentru brandul Route 66, compania de soft adusa in Romania la inceputul anilor 2000 si care ulterior a fost rebranduita General Magic.Noii ... citește toată știrea