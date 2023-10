Olympus, unul dintre cei mai mari producatori de lactate din Romania, investeste peste 40 de milioane de euro in constructia unui centru logistic la Halchiu, in judetul Brasov. Noul hub face parte din strategia de dezvoltare a Grupului Hellenic Dairies in Romania si in regiune.Centrul logistic se afla in faza de constructie, urmand sa fie pus in functiune etapizat, incepand cu luna ianuarie 2024. Pana la finalul anului viitor, acesta va fi complet functional si integrat cu fabrica de lactate ... citeste toata stirea