Ziua de miercuri, 10 mai, ar fi inceput cu scandal la Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Brasov. In cursul zilei de ieri, sefa institutiei, Irina Holerga, a primit de la Bucuresti un ordin de demitere din functia de director, iar in locul ei ANSVSA l-a numit ca interimar pe Constantin Puiu. Suparata de decizia luata de superiorii sai, Holerga s-ar fi enervat la culme, s-ar fi baricadat in biroul ei si ar fi refuzat sa colaboreze cu actuala conducere interimara.