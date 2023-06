Noua organigrama a Primariei Brasov nu a trecut de Consiliul Local Brasov nici in sedinta de plen din 30 mai, proiectul de hotarare supus aprobarii obtinand doar 11 voturi "pentru", in conditiile in care era nevoie de 14 voturi "pentru" (dintr-un numar de 27 de membri ai Consiliului Local Brasov).La fel cum s-a intamplat la sedintele anterioare cand proiectul a fost inclus pe ordinea de zi si a fost respins, primarul nu a sustinut necesitatea aprobarii acestui punct, iar alesii care au votat ... citeste toata stirea