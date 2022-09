Organizatorii Oktoberfest au fost taxati cu 71.500 de lei pentru a putea ocupa terenul viitoarei Polivalente

Brasovenii au avut parte si in acest an de 11 zile de festival al berii, in locatia care a devenit traditionala pentru ultimele editii, respectiv vechiul Stadion Municipal. Terenul nu va mai putea fi utilizat insa pentru astfel de evenimente fiind deja predat amplasamentul constructorului pentru amenajarea Salii Polivalente.Daca anul trecut, organizatorii Oktoberfest au avut unele probleme in ceea ce priveste autorizarea festivalului, fiind si amendati de Politia Locala, anul acesta s-au ... citeste toata stirea