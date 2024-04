"Pacanelele", tot deschise

A intrat in vigoare legea care interzice jocurile de noroc, a pacanelelor, in localitatile cu mai putin de 15 mii de locuitori. Acestea nu ar trebui sa mai functioneze in special in zone unde nu existau restrictii pana acum: langa scoli, primarii sau alte institutii frecventate de foarte multi copii.Realitatea este alta. Salile cu asa numitele slot-mashine erau si luni deschise, inclusiv in locurile interzise.Angajatii din salile cu jocuri de noroc nu au dorit sa dea declaratii oficiale, ... citește toată știrea