Pagube de 884.572 de lei, produse anul trecut de ursi si lupi in judetul Brasov

Agentia pentru Protectia Mediului Brasov (APM) a centralizat datele privind pagubele produse de ursi si lupi in judetul Brasov in cursul anului trecut. Astfel, conform informatiilor agentiei, la nivelul judetului Brasov s-au inregistrat un numar de 154 cazuri de pagube produse de speciile strict protejate (urs si lup) la animale domestice, culturile agricole si vehicule rutiere (accidente auto in care au fost implicate specii strict protejate). "Exemplare din specia urs au fost responsabile de ... citește toată știrea