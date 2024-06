Pana in 5 iulie, o noua editie Tezaur. Dobanzi de 6%, neimpozabile

Romanii au imprumutat statul cu 6,5 miliarde de lei in 2024.Ministerul Finantelor a anuntat ca romanii pot cumpara, incepand de luni, 10 iunie, titluri de stat TEZAUR cu maturitati de 1 si 3 ani, cu dobanzi anuale de 6% si, respectiv, 6,85%.Titlurile de stat pot fi cumparate:- pana pe 4 iulie - online, numai de catre persoanele fizice care sunt inregistrate in SPV;- pana pe 5 iulie - de la sediul unitatilor Trezoreriei Statului;- pana pe 4 iulie in mediul urban si 3 iulie 2024 in ... citește toată știrea