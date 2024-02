Pana pe 8 martie, statul da dobanzi de 6 - 6,75%

Titlurile de stat Tezaur cu maturitati de 1 an si 3 ani cu dobanzi de 6% si respectiv 6,75%, pot fi achizitionate de populatie pana pe 8 martie. Se poate subscrie direct de la unitatile Trezoreriei sau Spatiul Privat Virtual (8 martie), prin Posta Romana (7 martie - la oras, 6 martie - la sate).Dobanda este anuala, platibila la termenele prevazute in prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise in cadrul Programului Tezaur sunt ... citește toată știrea