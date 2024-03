"Panselutele" lui Coliban, 304.000 de euro pe luna, timp de 4 ani!

Primaria Brasov, la conducerea careia se afla (inca) edilul USR Allen Coliban, baga, din nou, adanc mana in bugetul local. In data de 27 ianuarie, municipalitatea a publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice) un anunt de participare prin care si-a facut cunoscuta intentia de a contracta "servicii de amenajare si de intretinere a zonelor verzi, prin aplicarea de tehnologii specifice si achizitia materialelor necesare in Municipiul Brasov".Potrivit sursei citate, este vorba ... citește toată știrea