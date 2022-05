Paradox romanesc: o masina second-hand costa mai mult decat una noua de acelasi tip

Ministerul Mediului, Tanczos Barna, anuunta ca sunt posibile modificari ale programelor Rabla Clasic si Rabla Plus din cauza problemelor legate de livrarea autoturismelor noi."Pe piata auto sunt mari probleme. Nu se mai asigura niciun termen de livrare. Masinile noi se aduc din ce in ce mai greu. Avem probleme si in ceea ce priveste programele Rabla Clasic si Rabla Plus. Aproape saptamanal au loc discutii intre reprezentantii dealerilor si ai producatorilor si AFM pentru a modela, opera ... citeste toata stirea