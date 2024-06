Parau: Parc fotovoltaic de 300 MW, 6 actionari

O companie brasoveana detinuta de sase persoane fizice are in pregatire dezvoltarea unui proiect de parc fotovoltaic de sute de megawati in judetul Brasov, arata Profit.ro.Centrala electrica solara ar urma sa fie amplasata in comuna Parau din judetul Brasov si sa aiba o putere instalata de aproape 300 MW. Termenul estimat de punere in functiune este finalul anului 2027. Racordarea parcului fotovoltaic necesita construirea in apropiere, in comuna Vad, a unei noi statii 400 kV, care sa faca ... citește toată știrea