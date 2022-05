Parcele de pe albia Oltului, scoase la inchiriat

Administratia Nationala "Apele Romane" vrea sa inchirieze mai multe parcele aflate in albia minora a Raului Olt, de pe raza judetului Brasov. In acest sens, ar urma sa organizeze o licitatie in data de 2 iunie, la sediul principal din Ramnicu Valcea.Printre acestea se numara o parcela de 75.971 mp, teren albie majora (albie veche) situat pe malul stang al raului Olt, in satul Didrif, alte doua parcele de 81.277 mp si 161.180 mp din acelasi perimetru, dar si una de 88. ... citeste toata stirea