Parcul fotovoltaic de la Aeroportul International Brasov a obtinut avizul de mediu

In sedinta de saptamana trecuta a Comisiei de Analiza Tehnica din cadrul Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov a fost in analiza si proiectul constructiei unui parc fotovoltaic in perimetrul Aeroportul International Brasov Ghimbav. Dupa ce a fost analizat, comisia a decis sa emita avizul in vederea continuarii procedurilor de autorizare a proiectului.Valoarea totala estimata pentru ... citește toată știrea