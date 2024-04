"Parcul Lubrifin": terenul costa 110.559.175 lei. Minim, daca proprietarii accepta benevol

Studiul de fezabilitate aferent proiectul noului "Parc Lubrifin" din Brasov (parcul din zona IUS, promis de primarul Brasovului, Allen Coliban, in campania electorala din anul 2020) a fost intors pe toate fetele de consilierii locali brasoveni, in sedinta de miercuri, 24 martie, a Comisiei juridice. Alesii au avut, in principal, neclaritati legate starea terenului, cat ar putea costa decontaminarea lui, au cerut avize de mediu, dar au cerut reprezentantilor Primariei sa spuna la ce sursa de ... citește toată știrea