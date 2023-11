Foto: Oana si Adrian Udrea se considerau, pana a se muta la Mesendorf, oameni de oras suta la suta, dupa cum spuneau chiar ei. Ea lucra pentru Banca Nationala a Romaniei, iar el - pentru grupul Allianz Tiriac.Familia Udrea s-a mutat din Bucuresti in Mesendorf (jud. Brasov) in urma cu cinci ani cand a cumparat o casa si a renovat-o si l-a convins pe Adrian Stoian, fermier local, sa dea valoare adaugata laptelui colectat si sa il transforme impreuna in branza maturata."Am investit impreuna ... citeste toata stirea