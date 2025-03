Pasajul Tractorul - Grivitei, in etapa Studiului de fezabilitate

Aflat de multi ani in agenda autoritatilor locale, pasajul Tractorul - Grivitei este acum in etapa elaborarii Studiului de fezabilitate. Documentatia aferenta investitiei a fost depusa la Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Brasov, iar in perioada urmatoare Studiul de fezabilitate (prin care va fi stabilita si valoarea estimata a lucrarilor) va fi supus aprobarii Consiliului Local Brasov. Dupa ce vor fi incheiate aceste formalitati, municipalitatea brasoveana va putea lansa procedurile de ... citește toată știrea