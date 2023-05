Operatorul de transport RATBV SA vrea sa incheie un contract pentru paza mai multor obiective pe care le are in municipiul Brasov. Este vorba atat de sediul central si garajul de pe strada Harmanului, cat si de garajul din Valea Cetatii si capetele de linie de la Municipal, Roman, Saturn si Triaj. Astfel, la sediul central ar urma sa fie asigurata si paza permanenta (1 post) si paza temporara de 12 ore pe zi, iar la capetele de linie cate un post fix/mobil cate 8 12 ore pe zi in functie de ... citeste toata stirea